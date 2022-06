Tiegbé Bamba rejoint Rouen

NM1

Pensionnaire de Kaysersberg en Nationale 1, Tiegbé Bamba rejoint le Rouen Métropole Basket pour la saison prochaine.

Intégré au centre de formation du Limoges CSP entre 2010 et 2011, il s'est ensuite envolé vers les États-Unis et la NCAA. D'abord à Snow College de 2011 à 2012 puis Midland College la saison suivante avant de finir aux Portland State Vikings entre 2013 et 2015. Fort rebondeur, solide défenseur et dominant en attaque, le poste 3 de 2,01m rejoint alors Châlons-Reims en Pro A en 2015 et s'exile vers la Grèce à la suite d'un exercice dans l'élite français décevant. L'international ivoirien poursuit ensuite au STB Le Havre pour une pige de 13 matchs en 2017 avant de partir en Roumanie.

Sélectionné à la Coupe du Monde 2019

En 2018, l'endant de Sarcelles évolue alors en Pro B avec Chartres puis en 2019 avec Aix-Maurienne, il réalise deux saisons convaincantes et se voit alors sélectionné par la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2019 puis découvre la Nationale 1 cette saison avec Kaysersberg. Il a réalisé une nouvelle fois une saison probante du haut de ses 31 ans avec 11,7 points de moyenne, 5,9 rebonds, 1,6 passes décisives, 2 interceptions et 12,3 d’évaluation et s'est avéré être un solide soldat de Fabien Drago dans le maintien des Alsaciens.

Une très bonne pioche pour le néo-coach, Sylvain Delorme qui s'est exprimé sur sa nouvelle recrue dans le communiqué du club :

"Élément majeur de Kaysersberg, Tiegbe Bamba est un ailier capable d’apporter dans de nombreux secteurs : attaque avec son adresse à 2 points, rebond, défense. Un profil très complémentaire des lignes arrière et du secteur intérieur."