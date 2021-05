Tim Eboh future recrue d'Angers, Woghiren et Smock convoités

NM1

Crédit photo : ADA Blois

Tim Eboh (1,97 m, 23 ans) va rejoindre l'Etoile d'Angers Basket pour la saison prochaine selon nos informations. Sa signature devrait être officialisée dans les prochaines heures. Après la signature de l'ancien Choletais Youri Morose, c'est un nouveau poste 3-4 qui arrive du côté de l'EAB. Ils seront trois dans ce profil en 2021-2022 puisque Karim Gourari est déjà sous contrat.

Eboh évoluait à La Rochelle en 2019-2020 en Nationale 1 avant de rejoindre le niveau inférieur (NM2) et Pornic. Mais la saison à ce niveau a vité été arrêtée à cause de la COVID-19.

Woghiren et Smock également en Anjou ?

Par ailleurs, Warren Woghiren (2,14 m, 22 ans) et Ywen Smock (2,04 m, 24 ans) pourraient bien retrouver leur ancien coach à Cholet, Sylvain Delorme qui est le nouvel entraîneur de l'Etoile d'Angers en Nationale masculine 1. Selon Ouest-France, le club angevin est en contact avec ces deux anciens joueurs de Cholet. Warren Woghiren est en contrat avec le CB jusqu'en 2022 et il est actuellement prêté à Gries-Oberhoffen en Pro B. Mais le Picard a été stoppé à cause d'une blessure aux hanches et n'a joué que 6 matches cette saison. Son arrivée à Angers pourrait une bonne fois pour toute lancer sa carrière sous les ordres d'un coach qu'il connait bien. Cependant, Cholet Basket n'est pas prêt pour l'instant à le prêter à Angers. Les discussions continuent cependant.

L'autre ancien Choletais dans le viseur de l'EAB est Ywen Smock, intérieur Guyanais passé par le centre de formation du CB entre 2014 et 2016. Il est ensuite parti en Pro B mais n'a pas joué depuis une saison après un exercice 2019-2020 partagé entre Orléans (Jeep ELITE) et Saint-Quentin (Pro B).

Si les deux joueurs décident de signer à Angers, Sylvain Delorme aurait sous sa tutelle des joueurs qu'il connaît très bien. Un groupe d'avenir capable de relancer le club après une saison 2020-2021 des plus frustrantes.