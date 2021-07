Tom Dary-Sagnes se lance à Golbey-Épinal

NM1

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Après avoir fourbi ses armes à Bourg-en-Bresse depuis sa première année cadets, s'épanouissant tout particulièrement à l'époque du duo Pierre Murtin - Jean-Luc Tissot, Tom Dary Sagnes (1,94 m, 20 ans) va tenter le grand saut vers le monde professionnel, dans les rangs de l'AS Golbey-Épinal. Une signature en troisième division qui correspond à ses ambitions, lui qui espérait pouvoir se lancer en Pro B ou en NM1.

Vainqueur de la Coupe de France U17en 2018 et champion de France cadets en 2019, Tom Dary Sagnes était l'un des leaders des Espoirs de la JL Bourg la saison dernière (14,1 points à 47%, 4,3 rebonds, 2,6 passes décisives et 1,6 interception). Également aerçu à trois reprises en EuroCup (pour 103 secondes de jeu contre Venise, Bologne et Ljubljana), le jeune arrière lyonnais est la troisième recrue du club vosgien après Melvyn Govindy et Djibril Marico.