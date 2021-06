Tom Foucault prolonge à Besançon

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Tom Foucault (1,91 m, 27 ans) restera un joueur du Besançon Avenir Comtois la saison prochaine. Il a décidé de rester au sein du club qui a terminé onzième de la poule B de NM1 après une saison individuelle plus que convaincante. Foucault a terminé l'exercice 2020-2021 avec des moyennes de 15,2 points à 50,5% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,4 interception pour une évaluation de 14 en 31 minutes de jeu. Après une discussion avec le président Philippe Tristram, Tom Foucault a décidé de prolonger, ce qui représente une grande première pour lui car il n'est jamais resté plus d'une saison dans un club depuis le début de sa carrière professionnelle. Il était passé auparavant par Le Portel en Pro B, Vitré, Sorgues, Tarbes et Andrézieux en NM1.

Le Besançon Avenir Comtois, après une saison très moyenne, va par ailleurs devoir trouver plusieurs nouveaux joueurs. En effet, Murat Kozan, Aaron Anderson, Jordan Hicks, le nouvel Angevin Kevin Lavieille et Jean-Dieudonné Biog s'en vont. Mais le club a resigné trois de leurs jeunes joueurs, le meneur Valentin Vitale-Boiteux pour deux ans, Nikola Knezevic et Tom Mareschal, victime la saison passée d'une rupture des ligaments croisés. Le Bes.AC est en recherche de deux joueurs français dont un jeune pour la raquette, deux joueurs étrangers sur le poste 3 et dans le secteur intérieur. Le club attend la décision de la Commission de Contrôle de Gestion de la Fédération qui doit valider le budget présenté par l'entité bisontine.