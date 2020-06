Tom Foucault rejoint Besançon

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après les arrivées de Glenn Duro et Murat Kozan, c'est le poste 2/1 Tom Foucault (1,91 m, 26 ans) qui signe à Besançon, club pensionnaire de Nationale 1.

Originaire et formé au Mans, il a rejoint ensuite l'ESSM Le Portel en Pro B, puis Vitré et le SAP Vaucluse en Nationale 1, LyonSO en Nationale 2, l'Union Tarbes-Lourdes et donc Andrézieux de nouveau en Nationale 1. En 2019/20, il tournait à 10,3 points, 2,3 rebonds et 3,5 passes décisives pour 8,9 d'évaluation en 27 minutes.