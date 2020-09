Tom Wiscart-Goetz blessé à la cheville

NM1

Crédit photo : Caen BC

Ancien pensionnaire du centre de formation d'Antibes et passé professionnel sur la Côte d'Azur, le nouveau joueur du Caen BC Tom Wiscart-Goetz (1,87m, 21 ans) est actuellement sur la touche. « Le meneur de 21 ans est victime d’une entorse de la cheville qui l’éloignera des parquets entre quinze jours et trois semaines », précisait Ouest-France en début de semaine.

Le poste 1 varrois - aussi capable de jouer en 2 - sort d'une saison intéressante à La Charité-sur-Loire sous les ordres de Fabien Anthonioz (8,3 points à 45,8% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 3,9 passes décisives pour 8,9 d'évaluation en 27 minutes de moyenne). À lui maintenant de confirmer qu'il a les capacités pour s'affirmer dans l'un des meilleurs clubs de NM1. « Je suis prêt et j’ai envie de jouer plus haut, nous confiait-il début mai, avant de signer dans le Calvados. (Je veux) continuer de passer des caps et progresser sur ce que je dois améliorer. »