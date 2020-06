Tommy Ghezala rempile à son tour à Pont de Chéruy

NM1

Crédit photo : Gérard Heloise

Arrivé en décembre dernier dans la petite commune de 5 700 habitants, Tommy Ghezala (1,84 m, 27 ans) a convaincu et est reconduit pour la saison prochaine au club de Pont-de-Chéruy. Après des expériences à Gries-Oberhoffen et Aubenas en NM1, le natif du Pays de la Déodatie va donc s'installer durablement à Pont-de-Cheruy. Il rejoint un effectif qui compte 4 autres joueurs pour le moment : Issife Soumahoro, Lionel Gaudoux, Ousseynou Laye Basse et Alexis Racine, qui arrive lui du Cannet en NM2.

En 2019/20, Tommy Ghezala tournait à 11,5 points à 57,8% de réussite aux tirs, 1,7 rebond, 4,2 passes décisives pour 12,7 d'évaluation en 20 minutes de moyenne. Back-up de Marc-Antoine Pellin, il a finalement occupé la place de titulaire lorsque ce dernier n'a pu tenir sa place, à cause des blessures. Avec Ghezala, le bilan du SOPCC était de 8 victoires en 12 matchs. Plus globalement sur la saison, le promu a terminé troisième de la Poule B avec 18 victoires pour 8 défaites, une des gros surprises de cette saison 2019/20.