Tony Parker confirme vouloir faire de LyonSO le "club satellite" de l'ASVEL

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Tony Parker continue de tisser sa toile dans l'écosystème du basket rhodanien et français. Dans une interview publiée par le Progrès le 29 juin, le président de Villeurbanne a pour la première fois confimer qu'il comptait intégrer le club LyonSO (Nationale 1) ''à hauteur de 30 %''. Cet investissement acte le partenariat financier putatif entre la Coopération Territoriale de Clubs (CTC) de plusieurs clubs de l'Ouest lyonnais et l'ASVEL. Pour le quadruple champion NBA, LyonSO servirait de "club satellite" pour les joueurs formés à la Tony Parker Adéquat Academy et passés par les Espoirs de l'ASVEL.

"C’est primordial pour notre développement. Nous avons un partenariat avec Saint-Chamond, cela se passe très bien mais je voulais un club satellite. Je vais intégrer la structure à 30% et je veux vraiment qu’il y ait un suivi quand nos jeunes quittent l’académie s’ils ne sont pas tout de suite en pro. C’est pour cela qu’Anthony Brossard (ex-entraîneur des Espoirs de l'ASVEL) va devenir assistant du coach (Moat Rhennam, NDLR) en équipe première. Il fera le lien avec Pierre Grall (chargé de missions à la Tony Parker Adéquat Académy) et Nordine Ghrih (Directeur du développement à l'ASVEL), entre Lyon SO, qui est à 10 minutes de l’académie et l’ASVEL. L’objectif est de monter en Pro B le plus vite possible."

Kokila ouvre le chemin

La saison prochaine, Lyon SO devrait évoluer en Nationale 1. Les dirigeants ont demandé une wild-card à la Fédération française de basketball (FFBB). Premier au ranking, ils vont monter. En attendant de recevoir l'onction fédérale, l'effectif commence à prendre corps. Comme indiqué, l'intérieur des Espoirs villeurbannais, MVP officieux du Trophée du futur, Kévin Kokila (2,11 m, 19 ans), devrait rejoindre le club rhodanien. D'autres coéquipiers pourraient le suivre et faire équipe avec plusieurs vétérans, comme Marc-Antoine Pellin dont la signature a été annoncée par Le Progrès. D'ailleurs, Moat Rhennam et Sami Driss (manager général de LyonSO) avaient assisté au Trophée du Futur à Antibes.



Moat Rhennam, au centre, et Sami Driss, coupé à droite, à l'AzurArena le 20 mai dernier (photo : Sébastien Grasset)