Touché par la COVID, Poitiers n'ira pas à Chartres

Le Poitiers Basket 86 (PB86) ne se rendra pas à Chartres pour le premier match retour de la poule haute (groupe A) de Nationale 1 masculine (NM1). En cause, 4 des joueurs poitevins sont positifs à la Covid-19. Adrien Tallec, directeur administratif du PB86, explique à Centre-Presse avoir demandé le report de la rencontre :

Vers des difficultés dans le calendrier

Deuxième (9 victoires et 4 défaites) du groupe A, les Poitevins voient leur calendrier chambouler comme le raconte l'entraîneur Andy Thornton-Jones :

"Cela ne nous arrange pas d'un point de vue sportif puisque nous planifions des choses à partir d'un calendrier défini et là c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas et d'imprévisible. Notre planification tombe à l'eau et il va falloir parvenir à repositionner un match qui n'était pas prévu, dans un calendrier très chargé qui va le devenir encore plus".