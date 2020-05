Toulouse : Adrien Thimon rempile pour une saison

NM1

Crédit photo : Théo Quintard

Après Faycal Sahraoui, Toulouse vient d'officialiser la prolongation d'un second joueur. L'arrière Adrien Thimon portera le maillot du TBC après son arrivée en cours de saison dernière. En 11 matchs, il a compilé 9,5 points à 40,9% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 1,5 passe décisive pour 8,7 d'évaluation. À 26 ans, il disputera sa septième saison dans ce championnat de Nationale 1 qu'il connaît bien après ses passages à Quimper, Sorgues, Tarbes-Lourdes et Récy Saint Martin.

Il s'agit d'une deuxième prolongation pour le TBC après celle de son capitaine. Mais cette intersaison s'annonce chargée pour Toulouse. Le club vient de perdre ses deux intérieurs dominants, Bali Coulibaly qui s'est envolé pour Lorient et Mohamed Queta qui a signé son retour à Saint-Chamond. En plus de ses deux leaders à la marque, le club du Sud-Ouest a aussi perdu l'arrière Tony Housieaux, ses ailiers Joshua Nofflet et Tristan Pothion ainsi que son intérieur Maxime Chupin.