Toulouse battu à Vitré, Tours bascule en tête de la poule A ; Saint-Vallier à une victoire de la montée

NM1

Crédit photo : Christine Van Roy

Après avoir perdu contre Angers, Toulouse s'est incliné d'un point à Vitré. Du coup, l'équipe de Stéphane Dao n'a plus le meilleur bilan de la poule A de Nationale 1. En effet, Tours (15 victoires, 5 défaites) passe devant le TBC (15 victoires, 6 défaites). Les joueurs de Pierre Tavano s'en sont sortis laborieusement contre Vanves. Une soirée où ils ont perdu leur arrière Ralph Temgoua en fin de première mi-temps. "Il nous reste six matches et on a perdu Ralph (Temgoua) pour on ne sait pas combien de temps, a commenté dans La Nouvelle République Marius Chambre, qui s'est montré décisif en fin de rencontre. Mais ça donne un supplément d’âme à l’équipe car on a un vrai groupe soudé. Quand un joueur est touché, les autres prennent le relais."

Saint-Vallier en Pro B dès ce mardi ?

Dans la poule B, Saint-Vallier s'en est tiré de justesse sur le parquet du Pôle France (65-68). Il faut dire que l'équipe de Jean-Aimé Toupane peut enfin aligner son cinq Adama Ball - Ousmane Dieng (20 points) - Armel Traoré - Victor Wembenyama (11 points, 10 rebonds et 4 contres) - Naoll Balfourier. Malgré cette frayeur, le SVBD n'est plus qu'à une victoire de la montée en Pro B, qui pourrait être validée dès ce mardi soir avec la réception de Boulogne-sur-Mer. De son côté, Caen a eu aussi eu du mal à se défaire d'Avignon - Le Pontet.

Poule A

Vitré vs Toulouse : 77-76

vs Toulouse : 77-76 Angers vs Bordeaux : 73-66

vs Bordeaux : 73-66 Tarbes-Lourdes vs Les Sables d'Olonnes : 71-79

: 71-79 Tours vs Vanves : 82-77

vs Vanves : 82-77 Rennes vs Challans : reporté

Rueil vs Dax-Gamarde : reporté

La Rochelle vs Lorient : reporté

Poule B