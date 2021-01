Toulouse confirme, Lorient gagne à Angers et Saint-Vallier s'impose au Havre

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après avoir été stoppé par la COVID-19, Lorient a repris la compétition et s'est imposé 88-85 du côté d'Angers. Une victoire qui permet au CEP de signer un cinquième succès, en sept matches, revenant ainsi sur les talons de Tours (6 victoires et 2 défaites) qui n'a pu jouer à cause d'un cas de COVID-19, un virus qui a laissé Rueil (5 victoires et 1 défaite à l'arrêt). Lorient a fait la course en tête même si l'EAB est passée devant brièvement suite à un 12-0 marqué de l'empreinte d'un Stéphan Gauthier omniprésent (33 points à 10/20 aux tirs, 6 rebonds et 9 fautes provoquées).

Derrière, Toulouse confirme (6 victoires et 3 défaites) avec une victoire à Rennes et encore un excellent Faycal Sahraoui (20 points). L'autre équipe de l'Occitanie, Tarbes-Lourdes, a créé la surprise en dominant Vitré (80-76).

Poule A

La Rochelle vs Sables d'Olonnes Vendée : 91-70

vs Sables d'Olonnes Vendée : 91-70 Rennes vs Toulouse : 78-81

: 78-81 Tarbes-Lourdes vs Vitré : 80-76

vs Vitré : 80-76 Angers vs Lorient : 85-88

: 85-88 Dax-Gamarde vs Vanves : 73-62

vs Vanves : 73-62 Rueil vs Bordeaux : reporté

Tours vs Challans : reporté

Dans la poule B, Le Havre a vécu une nouvelle défaite après avoir perdu à Caen. Le STB n'est pas parvenu à maîtrise Alexis Thomas (23 points et 6 rebonds & co). Au classement, le SVBD signe sa 7e victoire en 9 matches comme Chartres et Caen (qui n'a qu'une défaite). Chartres a eu du mal à se défaite de la lanterne rouge Avignon (+3) malgré le nouveau carton de Yann Siegwarth (27 points).

Derrière au classement, Boulogne-sur-Mer (6 victoires et 3 défaites) a largement maîtrisé Pont-de-Chéruy alors qu'Andrézieux (6 victoires et 3 défaites) a craqué dans le dernier quart-temps contre Orchies (4 victoires et 5 défaites).

Enfin, en bas de tableau, Kaysersberg a signé une victoire importante d'un point sur le parquet de Besançon. Les Alsaciens l'ont emporté après trois lancers francs marqués par Kevin Walter à 2 secondes de la fin.

Poule B