Toulouse et Mulhouse au bout du suspense

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Malgré quelques matchs reportés en raison de la COVID-19, cinq rencontres de Nationale masculine 1 (NM1) avaient lieu ce vendredi 22 janvier.

Premier de la poule A, Toulouse - qui a joué dix rencontres - s'en est sorti de justesse contre Tarbes (84-83). Les Toulousains, en difficulté sur l'ensemble de la rencontre et ayant compté jusqu'à 19 points de retard en première mi-temps, se sont finalement imposés. Grâce à un game winner du capitaine Fayçal Sahraoui (12 points, 5 rebonds et 6 passes pour 14 d'évaluation). Quant aux JSA de Bordeaux, ils ont facilement dominé Dax (93-64), en s'appuyant sur un très bon Thibaut Lonzième (17 points, 12 rebonds et 5 passes pour 25 d'évaluation).

Dans la poule B, Moustapha Diarra (13 points, 9 rebonds et 3 passes pour 22 d'évaluation) et Chartres se sont imposés sur le fil à Pont-de-Chéruy (75-73) alors que Saint-Vallier a tranquillement disposé contre Bensançon (101-88). En revanche, Mulhouse a dû s'employer pour venir à bout d'Andrézieux (89-86). Côté mulhousien, Quentin Diehl finit la partie avec 25 points, 3 rebonds et 3 passes pour 25 d'évaluation en 36 minutes.

Les résultats du vendredi 22 janvier en NM1 :

Poule A

Toulouse vs Tarbes : 84-83

Bordeaux vs Dax : 93-64

Poule B