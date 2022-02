Toulouse et Pont-de-Chéruy enfoncent les JSA et Golbey-Epinal, Lorient conforte sa troisième place du groupe A

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Toulouse a offert un grand spectacle à son public pour le dernier match de la première phase du championnat. Les locaux se sont imposés 93-52 contre une équipe bordelaise privée de son capitaine Alex Vialaret (convoqué pour le 3x3) et de son meneur Kiady Razanamahenina. Les Toulousains n'ont pas laisser la moindre chance aux JSA dans le derby de la Garonne avec un premier quart-temps conclut sur le score de 27 à 6. Toulouse est rentré aux vestiaires avec 50 points contre seulement 17 pour les Jaune et Noir. Grâce à un énorme partage du ballon, les Toulousains se sont imposés 93-52. Collectifs, 7 des 8 joueurs des Rouge et Blanc ont inscrit au moins 10 points dans la rencontre. Adrien Thimon (17 points à 6/12 aux tirs, 2 passes, 7 passes décivises pour 22 d'évaluation) et Fabien Baudron (16 points à 5/9, 1 rebond, 3 passes décisives et 3 interceptions pour 16 d'évaluation) se sont particulièrement illustrés. À noter le triple-double de Victor Mopsus avec 11 points à 4/10, 10 rebonds et 10 passes décisives pour 26 d'évaluation. Toulouse est qualifié pour le groupe B tandis que les JSA vont se contenter du groupe C.

Dans la poule A, Lorient conforte sa place (déjà acquise) de troisième au classement avec une victoire 75-63 qui s'est joué dans le dernier quart-temps contre l'Union Tarbes-Lourdes. Le match a été serré jusqu'au troisième quart-temps (20 à 16 pour Tarbes premier quart-temps, égalité 33-33 à la mi-temps). Devant avec 2 points d'avance à la reprise du quatrième quart-temps (48-46), les Bretons ont offert un festival offensif au Palais des Sports Kervaric en inscrivant 27 points contre 17 pour l'Union. Sébastien Cape est un grand artisan de cette victoire avec 17 points à 5/9, 2 rebonds et 7 passes décisives pour 20 d'évaluation, avec la participation d'Arnaud Adala Moto (16 points à 6/11, 7 rebonds et une passe pour 18 d'évaluation). Jonathan Jeanne a été le meilleur marqueur côté Tarbes-Lourdes avec 16 unités à 4/7, en plus de ses 8 rebonds pour 16 d'évaluation. Au classement, Lorient reste troisième avec 19 victoires pour 7 défaites tandis que l'Union Tarbes-Lourdes est neuvième avec 11 victoires et 14 défaites.

Autrement, Challans s'est imposé 71-60 contre Vitré et signe sa dixième victoire en 15 matches. Ils doivent encore les Sables Vendée pour terminer la première phase.

Dans la poule B, Pont-de-Chéruy a fait sa loi contre la lanterne rouge Golbey-Epinal en s'imposant 93-68. Les Pontois n'ont laissé aucun répit aux Vosgiens avec un écart de 18 points à la mi-temps (53-35). Lucas Thevenard a presque tout réussi ce mardi avec 16 points à 8/9 aux tirs, 7 rebonds et 1 passe décisive pour 24 d'évaluation. Ses coéquipiers Basile David (16 points à 4/6 et 3 rebonds et 7 passes décisives et 22 d'évaluation) et Jacques Eyoum (16 points à 6/14, 11 rebonds et 3 passes pour 18 d'évaluation) le suivent sur la feuille de marque. Pont-de-Chéruy est qualifié pour le groupe B alors que Golbey-Epinal part en mission maintien dans le groupe C.

Andrézieux, Orchies, Boulogne-sur-Mer, Pont-de-Cheruy et Besançon joueront le groupe B en deuxième phase. Kaysersberg, Avignon, le Pôle France et Golbey-Epinal joueront la poule maintien. Quant aux équipes de la poule A, le classement final n'est pas déterminé puisque plusieurs matches ont été reportés.

Les résultats NM1 du 22 février :

Poule A

Toulouse vs JSA Bordeaux 93-52

vs JSA Bordeaux 93-52 Challans vs Vitré 71-60

vs Vitré 71-60 Lorient vs Tarbes-Lourdes 76-63

Poule B