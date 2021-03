Toulouse et Tours continuent, Caen s'en sort contre le GET Vosges

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

La saison de Nationale 1 masculine s'enchaîne mais plus les journées passent et plus le nombre de matches reportés augmente. Huit rencontre 14 ont pu se tenir ce vendredi 12 et samedi 13 mars.

Poule A

Dans la poule A, Toulouse (13 victoires, 4 défaites) s'est imposé face à La Rochelle (11 victoires, 6 défaites) après prolongation, pour signer son sixième succès de rang (malgré le forfait d'Adrien Thimon, blessé à Rueil mardi) et rester devant Tours au classement (13 victoires, 5 défaites). Car l'UTBM s'est imposé assez largement à Bordeaux. Derrière, Vitré (11 victoires, 8 défaites) a battu une équipe de Rueil qui a perdu le rythme et les Sables Vendée reviennent à hauteur de Dax-Gamarde (6 victoires, 13 défaites).

Vitré vs Rueil : 90-78

vs Rueil : 90-78 Toulouse vs La Rochelle : 73-68

vs La Rochelle : 73-68 Les Sables d'Olonnes vs Dax-Gamarde : 69-62

vs Dax-Gamarde : 69-62 Bordeaux vs Tours : 78-112

: 78-112 Angers vs Rennes : reporté

Lorient vs Tarbes-Lourdes : reporté

Challans vs Vanves : reporté

Poule B

Dans la poule B, le CBC a réussi à battre le GET Vosges au terme d'un match "moche".

"Avec ce cinquième match en treize jours, il y a un peu de fatigue qui s’installe, avouait l'entraîneur Fabrice Courcier dans Ouest-France. Un peu de frustration aussi par rapport à nos propres erreurs. En première mi-temps, on en fait trop : le basket est trop haché, il y a des passes qui ne sont pas bien ajustées en attaque, des situations où ils trouvent beaucoup trop de rythme… Mais c’est le type de match qu’il faut savoir gagner quand tu veux monter."

Derrière Caen (16 victoires, 2 défaites), Saint-Vallier (15 victoires, 2 défaites) a dominé Andrézieux (10 victoires, 8 défaites) pour rester au contact. Boulogne-sur-Mer (9 victoires, 5 défaites) ayant pris un sacré retard, Le Havre est désormais troisième (13 victoires, 6 défaites) après sa sixième victoire de suite, à Avignon qui enchaîne les bons matches actuellement.