Toulouse et Tours l'emportent avant de s'affronter mardi dans le choc pour la tête de la poule A

NM1

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Samedi, le Toulouse Basket Club s'est facilement imposé contre Rennes, 91 à 74. Une défaite qui met officiellement fin aux espoirs de montée pour Rennes, qui en est à 15 victoires et 9 défaites. Toulouse a pu compter sur l'apport de nombreux éléments, cinq joueurs ayant notamment terminé à plus de 10 points (Djambo 13, Kennedy 11, Solle 11, Sahraoui 13 et Thimon 15). Le TBC empoche ainsi sa 18e victoire de la saison et reste dans le haut du classement, au coude à coude avec son rival de cette saison, Tours.

Tours s'est fait peur sur les terres Landaises de Dax Gamarde Goos Basket avec un match arraché au bout du suspense. Tours a remporté cette victoire dans un scénario fou, après le buzzer beater à 3-points de Dax annulé par les arbitres. Les Tourangeaux ont réussi à gagner après prolongations (88-91). Ahmed Doumbia a été très précieux dans ce match pour Tours avec 33 points et 6 passes décisives.

Les deux équipes n'ont donc pas réalisé de faux pas avant de s'affronter ce mardi dans un match ô combien crucial pour la fin de saison. Etant à égalité au classement et avec un bilan victoires-défaites identique (18-6), Tours et Toulouse s'affrontent dans le choc pour la première place de la poule A de NM1. Le premier est censé monté en Pro B, même s'il existe une incertitude concernant le TBC. Ce match sera le chapitre ultime d'une bataille qui aura duré toute la saison.