Toulouse ne conserve pas Pascal Tajan : "Il restera longtemps l’égérie du TBC et l’emblème de notre réussite "

Dans un long communiqué, le Toulouse Basket Club a annoncé le départ à venir de son joueur emblématique, Pascal Tajan (1,91 m, 29 ans). L'arrière, également ingénieur dans la vie de tous les jours, sera prêté à un autre club la saison prochaine. En 2019/20, l'ancien joueur de Mont-de-Marsan valait 9,6 points à 48,2% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 2,3 passes décisives en 21 minutes en Nationale 1 masculine.

Arrivé au TBC, alors en NM2, en 2014, il n'était venu à l'origine que pour garder la forme avant de rejoindre un autre club. Finalement, il s'y est engagé et a connu de belles épopées durant six saisons, avec notamment la montée en Nationale 1 et le titre au Trophée Coupe de France à Bercy (34 d'évaluation en finale !) en 2018.