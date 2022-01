Toulouse s'attache les services de Fabien Bondron

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Fabien Bondron (1,92 m, 28 ans) a rejoint Toulouse en Nationale 1 masculine (NM1). C'est un joueur d'expérience qu'a attiré le club sudiste. La saison passée, il était engagé du côté de Challans où il a compilé 4,4 points et 2 rebonds de moyenne en 25 matches. Antoine Michon, son coach d'alors à Challans, disait de Bondron qu'il avait le profil d'un joueur athlétique, très bon défenseur et expérimenté en Nationale 1. Il a aussi loué ses qualités de finition et de pénétration ainsi que ses qualités de "coéquipier modèle". Michon l'a décrit en "leader défensif".

Fabien Bondron connaît en effet la NM1 comme sa poche. Il y a passé une partie non-négligeable de sa carrière entre Tarbes-Lourdes, Lorient et La Charité. Il a aussi connu la Nationale 2 avec Rezé en 2020 par exemple où il y a tourné à plus de 11 points par match. Toulouse est actuellement au milieu du classement de la poule A NM1 à la septième position, après une fin d'année 2021 difficile. Le club, qui cumule 9 victoires pour 7 défaites, va pouvoir regarder au dessus de lui, avec Bondron dans ses rangs.