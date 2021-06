Toulouse s'offre Ron Anderson Jr.

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après avoir réalisé une très belle saison 2020-2021, Toulouse monte une équipe capable de jouer les premiers rôles en 2021-2022. Après les signatures d'Olivier Yao-Delon et Alexandre Aygalenq, le TBC vient cette fois d'engager le pivot franco-américain Ron Anderson Jr. (2,04 m, 31 ans). Ce dernier connaît bien la Nationale 1 pour avoir joué à Berck, Rueil et La Rochelle ces deux dernières saisons. Aux côtés de Yao-Delon, il tournait à 10,8 points à 54,9% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds et 2 passes décisives pour 14,9 d'évaluation en 26 minutes. Cet ancien joueur de Poitiers et Saint-Chamond, en Pro B, va tenter de laisser Toulouse aux portes de la deuxième division française.