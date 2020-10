Toulouse tombe, Le Havre se relance, Tours et Rueil en leaders

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Poule A

Toulouse, invaincu après deux rencontres, recevait une équipe de Rueil qui ne comptait qu’une petite défaite en cinq journée de NM1. Si Faycal Sahraoui a établi son nouveau record en carrière en inscrivant 15 points, c’est l’intenable Mike Joseph, fraichement recruté, qui a illuminé cette partie en inscrivant 30 points et en prenant 7 rebonds pour 34 d’évaluation, avec un jolie 13/13 aux tirs ! Malheureusement ce ne fut pas suffisant. Rueil a dominé au rebond (38 - 24) et a pu compter sur une marque bien repartie, le trio Giorgi Turdziladze - Vincent Fandelet (en photo) - Warren Racine inscrivant 59 points en cumulé. Après un deuxième et un quatrième quart-temps maitrisé (34 et 30 points inscrits), les joueurs de Makan Dioumassi s’imposent 94-99 au Palais des Sports de Toulouse et repartent dans les Hauts-de-Seine en étant en tête du championnat.



5 petits points... C'est ce qui nous sépare du 1er ex-quo du Championnat le Rueil Athletic Club.

À noter, le match dominateur de Mike Joseph pour sa première apparition avec le TBC cette saison (30 points à 13/13 au tirs - 7 Rebonds - 34 d'évaluation). pic.twitter.com/dABrPCPLml — Toulouse Basket Club (@ToulouseBasket) October 23, 2020

À Angers, devant un peu moins de 950 spectateurs, Tours a imposé son statut de leader. Jamais vraiment inquiété, les visiteurs, mené par un bon Fabien Ateba (24 points), ont réalisé un gros 3e quart-temps (34-23) pour s’imposer tranquillement (83-98). Tours reste à égalité avec Rueil : bilan de 5 victoires pour 1 défaite.

À noter que Vanves a gagné son premier match de la saison à l’extérieur (70-72) et enchaine une deuxième victoire consécutive. Lorient pointe à la troisième place du championnat après sa victoire 92-85 contre Challans.

Résultats de la 5e journée (poule A) :

Toulouse - Rueil : 94-99

: 94-99 Vitré - Dax-Gamarde : 89-79

- Dax-Gamarde : 89-79 Angers - Tours : 83-98

: 83-98 Les Sables Vendée - Vanves : 70-72

: 70-72 Lorient - Challans : 92-85

- Challans : 92-85 Bordeaux - La Rochelle : 64-79

: 64-79 Tarbes - Rennes : reporté

Poule B

Le GET Vosges équilibre son bilan lors de son déplacement à Avignon. Après une bonne entame de match, les visiteurs ont assuré à 3-points (56% de réussite) et s’imposent 85-58. Loïc Gigant s’est illustré en inscrivant 27 points avec 7 tirs réussis à longue distance. Avignon n’a pas trouvé le chemin de la victoire cette saison, enchainant une troisième défaite consécutive.

Superbe victoire de notre équipe à l’extérieur, bravo aux joueurs et au staff et bon retour Publiée par GET Vosges sur Samedi 24 octobre 2020

Dans l’est également, mais à Mulhouse cette fois-ci, Le Havre avait à coeur de retrouver la victoire après avoir subit le « show Wembanyama » lors de la journée précédente. En agressant Mulhouse dès les premiers instants du match, les hommes d’Hervé Coudray sont rentrés aux vestiaires sur le score de 39-55. De retour, Jerell Wright (20 points et 10 rebonds) a permis au Havre de remporter sa troisième victoire en cinq rencontre disputées et ainsi retrouver le chemin de la victoire.

Résultats de la 5e journée (poule B) :

Mulhouse - Le Havre : 67-81

Boulogne-sur-Mer - Besançon : 76-58

Avignon - GET Vosges : 58-85

Caen - Andrézieux : reporté

Pont de Cheruy - Kaysersberg : reporté

Saint-Vallier - Orchies : reporté

Chartres - Pôle France : reporté