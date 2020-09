Tournoi de Montgermont : Challans prend le dessus sur Vitré

NM1

Après des longs mois d'arrêt, un match de reprise a toujours une saveur particulière. Et c'était le cas hier soir pour l'Aurore de Vitré qui débutait sa préparation en Ille-et-Vilaine, du côté de Montgermont. Face aux hommes de Julien Cortey, l'équipe de Vendée Challans qui mêle jeunesse et expérience.

À l'entame, Antoine Michon décide de faire jouer ses jeunes en débutant avec un 5 majeur composé de Devon Thomas, Fabien Bondron, Alexandre Aygalenq, Pierre Brun et Samuel Alouekey. En face, les bretons sortent l'artillerie lourde avec Robin, Turner, Morgan, Gregoire et Douillet. Ce dernier retrouvait d'ailleurs ces anciens coéquipiers après son départ de Vendée cet été. Et les verts vont très vite prendre l'avantage grâce à la maladresse des vendéens. En première mi-temps, seulement 3 tirs primés sur 17 seront convertis pour une réussite catastrophique de 17,6%. Après 10 minutes, l'AVBB mène déjà de 17 points, un écart qui va grandir jusqu'à +23 points avant que le VCB reprenne ses esprits. Le retour sur le parquet des cadres va faire du bien sous l'impulsion du trio Bigote-Dardaine-Bichard.

Robert Turner s'illustre

À la mi-temps, Vitré domine encore le match avec une avance de 10 points (41-31). Mathieu Robin n'inscrit pas le moindre point mais distribue 7 passes décisives en seulement 11 minutes. Vitré conserve le même niveau de jeu à la sortie des vestiaires alors que Challans ne cesse d'améliorer son jeu au fil de la partie avec de l'adresse et une marque très repartie. Julien Cortey décide de faire tourner son effectif, 12 joueurs de l'Aurore seront vus sur le parquet hier donc 3 jeunes : Hugo Adin, Kenny Regis et Florian Patche.

Ce n'est qu'à 8"44 du terme dans le dernier quart que Challans prend l'avantage et Vitré n'arrivera jamais à revenir. Le match se terminera sur le score de 69 à 76 dont un 11-21 dans l'ultime acte de la partie.

Côté statistiques, Robert Turner s'est illustré pour son retour avec 14 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 16 d'évaluation. Mathieu Robin termine meilleur passeur du match avec 8 caviars délivrés. Dominants aux rebonds, les joueurs de Vitré ont surtout perdus 22 ballons contre 11 pour le VCB. Du côté des rouges et blancs, Samuel Alouekey termine meilleur marqueur de la partie avec 16 points à 46,2% de réussite aux tirs. À noter, la belle performance de Romain Dardaine qui termine avec 9 d'évaluation et un plus/minus de +23.

Après le match, Antoine Michon s'est montré satisfait de la copie rendue par ses joueurs malgré l'absence de Nemanja Kovanusic pour un problème administratif.