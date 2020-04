Tours : Doumbia et Dargenton prolongés, JBAM dans le viseur

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Dirigeons-nous vers une montée en puissance de l'UTBM ? Le club tourangeau a publiquement annoncé son ambition d'accéder à la Pro B. Selon nos informations, les dirigeants auraient d'ores et déjà enregistré les prolongations d'Ahmed Doumbia (1,90 m, 31 ans) qui sort d'une excellente saison (15,4 points à 41,5% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds et 5 passes décisives pour 15,4 d'évaluation en 30 minutes de moyenne) et d'Alexis Dargenton (2,03 m, 25 ans). Ce dernier, très productif en sortie de banc, compilait 6,4 points à 59,4%, 3,7 rebonds, 1 passe décisive pour 8,8 d’évaluation en 15 minutes de moyenne.

Ils rejoindraient ainsi dans l'effectif Aldo Curti (1,80 m, 33 ans), Gérald Guerrier (1,89 m, 26 ans), Will Felder (2,02 m, 29 ans) et Vincent Pourchot (2,17 m, 27 ans) qui sont eux toujours sous contrat. Une base très solide sur laquelle pourra s'appuyer le coach Pierre Tavano, qui aurait également dans le viseur Michel Jean-Baptiste Adolphe dit "JBAM" (2,04 m, 40 ans) afin de compléter son secteur intérieur. Après quatre saisons du côté de Boulogne-sur-Mer, le puissant pivot à la longue expérience en LNB (Levallois, Elan Chalon, STB Le Havre), tournait encore à 9,3 points à 60,6%, 5,7 rebonds, 1 passe décisive pour 12,8 d'évaluation en 18 minutes de moyenne cette saison.

Un renfort de poids pur un effectif taillé pour jouer les premier rôles ?