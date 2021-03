Tours : JBAM suspendu deux ans, Peter Olisemeka arrive en renfort

NM1

Condamné en octobre dernier à deux ans de prison avec sursis, pour des faits d'atteinte sexuelle sur une mineure de 14 ans remontant à octobre 2018 lors de son époque boulonnaise, Michel Jean-Baptiste Adolphe (2,04 m, 41 ans), alias JBAM, vient d'être suspendu pour deux ans par la commission de discipline de la FFBB. Cinq mois après la décision judiciaire, alors que l'intérieur martiniquais a pu participer à la grande majorité de la saison de NM1 avec Tours (5,7 points à 51% et 4,8 rebonds en 17 rencontres), la fédération a justifié sa sanction en invoquant une atteinte à l'image du basket, selon La Nouvelle République.

On ne verra donc plus l'ancien joueur du Paris-Levallois sous les couleurs de l'UTBM. Cette suspension pourrait même marquer la fin de la carrière du pivot de la légendaire équipe chalonnaise de 2012, puisqu'on imagine mal qu'il pourrait renouer avec le fil de son parcours lors du début de la saison 2023/24, à l'âge de 43 ans. À moins qu'il ne décide de s'exile à l'étranger, en Suisse ou au Luxembourg par exemple.

La première réussie d'Olisemeka

Dès l'annonce de la suspension, Pierre Tavano et son staff on dû s'adapter et recruter dans l'urgence un remplaçant. Les Tourangeaux ont jeté leur dévolu sur Peter Olisemeka (2,05 m, 29 ans) en provenance de l'équipe polonaise de Polpharma. Le Nigérian y affichait des statistiques plutôt correctes avec 9,4 points, 6,1 rebonds et 1,2 interception de moyenne en 22 minutes.

Très convaincant en Bulgarie en 2018/19 avec l'Academic Bultex 99 (23,5 d'évaluation), Olisemeka a fait très forte impression à l'occasion de son premier match avec Tours en cumulant 18 points à 6/8 aux tirs, 10 rebonds (dont 5 offensifs), 1 contre et 1 interception pour 22 d'évaluation en 25 minutes lors de la victoire étriquée contre Les Sables (74-67).

Prochain match pour Tours ce samedi à 20h contre Dax Gamarde pour continuer à croire en la montée en Pro B.