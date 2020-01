Tours : Vincent Pourchot à l'arrêt pour trois mois

Le pivot de Tours Vincent Pourchot (2,22 m, 27 ans) va devoir regarder son équipe jouer depuis le banc pour les trois prochains mois. Victime d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur contre Dax-Gamarde mi-décembre, le Messin est à l'arrêt pour un long moment, même s'il est heureux d'avoir pu éviter l'opération et les 8 à 12 mois d'arrêt potentiels.

"Je me sentais tellement bien physiquement, dans mon basket et avec l'équipe ces dernières semaines, a commenté l'intéressé dans La Nouvelle République. C'est un coup d'arrêt mais je relativise. Cela va être trois mois de rééducation et non pas un an. J'ai un peu accusé le coup au départ mais je suis quelqu'un de sérieux et je vais tout faire pour revenir le plus vite possible..."