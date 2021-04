Tours chute face à Angers et perd sa place de leader

NM1

Dans la Poule A, le leader Tours s'est fait détrôner de sa première place du classement. Après sa dernière victoire face au RAC Basket (96-88), l'Union Tours Basket Métropole s'est incliné face à l'Etoile Angers Basket (68-69). La bataille à la première place fait rage puis Toulouse (17 victoires 6 défaites), le Stade Rochelais (16 victoires 8 défaites) et donc Tours (16 victoires et 6 défaites) sont encore en course, alors que Vitré (17 victoires 9 défaites) a terminé sa saison. La course pour être le premier de cette Poule A n'est pas terminée et de nouveaux rebondissements sont à prévoir dans le reste de la saison.

Quant à Challans, l'équipe est cinquième avec 14 victoires pour 10 défaites après leur victoire à Dax Gamarde Goos Basket. Le DGB est 12e avec 8 victoires et 14 défaites. Le dernier match de cette Poule A se jouait à Vanves qui a perdu contre l'Union Rennes Basket 35 sur le score de 70 à 82. Vanves termine ainsi sa saison avec 3 petites victoires et 23 défaites. Rennes reste sixième aux points mais possède un bilan de 15 victoires et 7 défaites qui peut leur permettre de grimper dans la hiérarchie.

Poule A

Tours vs Angers : 68-69

Dax vs Challans : 76-77

Vanves vs Rennes : 70-82

Poule B