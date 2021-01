Tours encore battu, Lorient prend les devants

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

La 10e journée de Nationale 1 masculine, qui s'est déroulée ce vendredi 22 et samedi 23 janvier, a permis à Lorient de prendre les devants dans la poule A de Nationale 1 masculine. Alors que Rueil (5 victoires et 1 défaite) est toujours bloqué à 6 matches, le CEP a profité de la nouvelle défaite de Tours (6 victoires et 4 défaites) - aux Sables d'Olonnes - pour faire l'écart devant (7 victoires et 2 défaites) même si Toulouse (7 victoires et 3 défaites) n'est pas loin, et que La Rochelle suit (6 victoire et 4 défaites).

Poule A

Toulouse vs Tarbes : 84-83

vs Tarbes : 84-83 Bordeaux vs Dax-Gamarde : 93-64

vs Dax-Gamarde : 93-64 Les Sables Vendée vs Tours : 77-74

vs Tours : 77-74 Vanves vs La Rochelle : 79-103

: 79-103 Lorient vs Rennes : 85-63

vs Rennes : 85-63 Challans vs Rueil : reporté

Vitré vs Angers : reporté

Dans la poule B, alors que Caen (7 victoires et 1 défaite) n'a pas pu jouer à son tour, Chartres et Saint-Vallier (8 victoires et 2 défaites) en profitent. Derrière, Andrézieux (6 victoire et 4 défaites) calle avec une nouvelle défaite). En s'imposant chez son voisin Kaysersberg grâce notamment aux 34 points de Paul Bouloukouet, le GET Vosges (4 victoires et 6 défaites) s'éloigne du bas de tableau. Dans le même temps, Avignon s'en est tiré de peu contre une équipe du Pôle France pourtant très diminuée.

Poule B