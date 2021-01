Tours et Caen seuls leaders des poules A et B

NM1

Crédit photo : UTBM

Il y a toujours deux leaders dans les deux poules de la Nationale 1 masculine. Dans la poule A, c'est Tours qui est devant avec 6 victoires en 7 rencontres. Les joueurs de Pierre Tavano ont fait la course en tête contre les JSA pour l'emporter 83-70.

Derrière, Rueil (5 victoires et 1 défaite) n'a pas pu jouer à cause de cas de COVID-19, tout comme Lorient (4 victoires et 2 défaites). S'en suivent Toulouse qui l'a emporté d'un point à La Rochelle (73-74). Un écart similaire à la partie entre Rennes et Angers. L'EAB (3 victoires et 4 défaites), attendu comme un poids lourd de la poule, revient ainsi en milieu de tableau, au niveau de Challans et Vanves, suite à la victoire des Vendéens dans les Hauts-de-Seine, sur la plus petite des marges là-aussi.

En revanche, en bas de tableau il n'y a pas eu photo entre Dax-Gamarde (2 victoires et 5 défaites) et les Sables d'Olonnes Vendée Basket (+39 !).

Poule A :

Rueil vs Vitré : reporté

La Rochelle vs Toulouse : 73-74

: 73-74 Rennes vs Angers : 87-88

: 87-88 Tarbes-Lourdes vs Lorient : reporté

Vanves vs Challans : 83-84

: 83-84 Dax-Gamarde vs Les Sables Vendée Basket : 93-54

vs Les Sables Vendée Basket : 93-54 Tours vs Bordeaux : 83-70

Dans la poule B, Caen (6 victoires et 1 défaite) est seul leader après sa courte victoire chez le GET Vosges, grâce à une bonne partie de sa recrue Norville Carey (14 points) et surtout une belle fin de rencontre. "Cela s’est fait dans la douleur, on a du mal à positionner notre basket, a constaté l’entraîneur du CBC Fabrice Courcier dans Ouest-France. La partie intéressante, c’est d’inverser le cours des choses quand on est mené 69-61 (37e). Les résultats aident aussi à produire cela en fin de match, malgré nos 11 balles perdues en première période et notre manque d’adresse."

Derrière, il y avait deux chocs. Andrézieux s'est largement imposé face à une équipe de Saint-Vallier qui a commencé 2021 comme elle a terminé 2020 : par une défaite. Avec six joueurs à 10 points ou plus, l'équipe de Sébastien Cherasse confirme qu'elle fait partie des belles surprises de cette saison 2020-2021.

Andrézieux et Saint-Vallier se retrouvent avec le même bilan que Chartres (5 victoires et 2 défaites) qui a défait Boulogne-sur-Mer (4 victoires et 3 défaites) dans l'autre affiche de la journée. A la Halle Jean Cochet, l'agressivité des locaux (30/37 aux lancers francs) et l'adresse de Yann Siegwarth (25 points) auront fait la différence.

En parlant d'adresse, Mulhouse (4 victoires et 3 défaites) a fait parler la poudre chez son voisin bisontin (103 points à 52% de réussite aux tirs) alors que Pont-de-Cheruy (4 victoires et 3 défaites) s'en est sorti face à l'accrocheuse équipe du Pôle France.

Derrière, Orchies (3 victoires et 4 défaites) se sort un peu du bas de tableau après son large succès face à Kaysersberg, l'une des trois équipes bloquées à 1 victoire (avec le Pôle France et Avignon).

Poule B :