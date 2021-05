Tours remporte le choc des leaders contre Toulouse mais n'est pas encore en Pro B

NM1

Crédit photo : Union Tours Basket Métropole

L'Union Tours Basket Métropole s'est imposée contre le Toulouse Basket Club 81-67 et se rapproche fortement de l'accession en Pro B. Le match aller s'était soldé par une victoire de Toulouse de 16 points. Tours devait donc s'imposer d'au moins 17 points ce mardi soir pour s'assurer de la première place mais les Tourangeaux ont finalement du se contenter d'un succès de 14 points. Ils devront donc s'imposer contre le sixième de la poule A Challans lors de leur dernier match de la saison, ce dimanche, ou compter sur la défaite du TBC contre Lorient.

Quoi qu'il en soit, Tours est le grand gagnant du soir après avoir dominé tout le match. L'équipe de Pierre Tavano n'a jamais été trop inquiétée par des Toulousains assez maladroits malgré un petit réveil en seconde mi-temps.

Une rencontre maîtrisée de bout en bout

Dès le début de rencontre, Tours a imposé son rythme et son jeu collectif. Après un quart-temps, les locaux menaient déjà 23 à 12. En s'appuyant sur l'intérieur Michael Carion Jr., meilleur marqueur tourangeau (17 points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception pour 23 d'évaluation en 32 minutes de jeu), l'addition est devenue encore plus lourde pour Toulouse qui pointait à -23 à la pause (48-25). Le collectif et l'adresse extérieure ( 44% de réussite à 3-points) de l'UTBM étaient trop forts. La profondeur d'effectif également. Sur ce match, Jérémy Bichard en sortie de banc a beaucoup apporté avec ses 12 points à 4/7 à 3-points, 2 rebonds et 5 passes décisives pour une évaluation de 15 en 18 minutes. Tours a ensuite déroulé malgré le retour au score de Toulouse, qui était privé du pivot Mike Joseph. L'équipe de Stéphane Dao a ainsi terminé à -14, un écart qui leur permet de garder un maigre espoir.

Toulouse a tenté de revenir mais l'écart était trop grand

Les Toulousains ont failli revenir en seconde mi-temps. Après avoir été ultra-dominé pendant 20 minutes, le TBC est revenu dans la rencontre en infligeant un 6-0 à Tours qui n'a pas inscrit de points durant 5 minutes dans le troisième quart-temps. Ils ont même inversé la situation en gagnant ce troisième quart-temps et en laissant Tours à 8 points sur la période. Ibrahim Djambo s'est démené, finissant à 23 points accompagnés de 5 rebonds et 1 passe décisive pour 19 d'évaluation en 32 minutes. Les visiteurs étaient même à 8 points à 4 minutes de la fin du match, grâce à une bonne séquence offensive et la présence du meneur Faycal Sahraoui (9 passes décisives). Adrien Thimon n'a rien pu faire malgré ses 14 points, Tours a repris le contrôle du match et bataillé pour le goal average que Toulouse ne lui a finalement pas laisé. Toulouse voit ses espoirs de montée en Pro B s'éloigner mais voudra terminé cette saison particulière ce dimanche contre Lorient.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de Tours - Toulouse (81-67)