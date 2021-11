Travis Cohn III remplace Kendall Jacks à Dax-Gamarde

NM1

Crédit photo : Dax Gamarde Basket 40

Engagé par le Dax-Gamarde Basket 40 à la mi-octobre afin de remplacer Xavier Sewell, Kendall Jacks (1,93 m, 25 ans) devait faire ses preuves. En effet, le club avait inclus une période d'essai dans son contrat. Mais son rendement n'a pas été jugé suffisant (8,4 points à 37,8% de réussite aux tirs, 2,9 rebonds et 1,2 passe décisive en 23 minutes sur 9 matches) et il a ainsi été libéré. Pour le remplacer, l'UDG a signé Travis Cohn III (1,88 m, 32 ans). Ce vétéran a déjà joué en France, à Quimper en Pro B en 2018-2019 (9,5 points à 46,7% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 2,7 passes décisives en 23 minutes sur 31 matches). Lors de son passage à l'UJAP, il avait participé au concours de dunk du All-Star game.



"Pour une meilleure complémentarité de l'effectif, nous étions à la recherche d'un arrière plus technique et créateur, argumente le coach Denis Mettay. Travis correspond tout à fait à ce profil et possède en plus une expérience européenne dans des ligues de première et deuxième division. Très motivé, Travis aura l'occasion de relancer sa carrière et d'inverser la dynamique actuelle de l'équipe Bienvenue!"

Dax-Gamarde est 11e de la poule A de Nationale 1 avec 4 victoires en 13 matches.