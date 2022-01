Treize ans après, Besançon réinvestit le Palais des Sports

NM1

Crédit photo : Grand Besançon Doubs Handball

Ce soir-là, le fantasque Julius Hodge avait cumulé 12 points, 6 rebonds et 12 passes décisives tandis qu'un futur MVP de Liga Endesa (Justin Doellman) compilait 11 unités. Ce soir-là, Besançon battait l'Élan Béarnais (91-83) pour la dernière journée du championnat de Pro A. Ce soir-là, nous étions le 13 mai 2009 et depuis, le Palais des Sports de la cité doubiste n'a plus accueilli le moindre match de basket de haut-niveau, victime de la liquidation judiciaire du BBCD.

Presque treize ans après, cette disette va prendre fin. Vendredi 28 janvier puis mardi 1er février, le BesAC va quitter temporairement son exigu gymnase des Montboucons (1 500 places) pour réinvestir le Palais des Sports, belle enceinte de plus de 4 000 sièges. « Cela va nous permettre de développer notre image et de faire parler de nous localement », se réjouit Pierre Labbe, le président délégué. « Même si ce n'est plus le même club qu'à l'époque, nous sommes très heureux que le basket à Besançon retrouve le Palais. Cela faisait plusieurs saisons que nous sollicitions la mairie pour mettre cela sur pied. »

Le projet d'une nouvelle salle ?

La fête sera toutefois évidemment un peu gâchée par les restrictions en vigueur : pas plus de 2 000 spectateurs autorisés, pas de buvette... Mais aucun changement n'était possible tant les dates étaient calées depuis longtemps : les clubs adverses (Le Havre et Avignon) avaient acceptés d'inverser les rencontres pour créer le contexte de deux matchs rapprochés à domicile, condition presque impérative tant le Palais des Sports est sollicité. « Les deux clubs de handball restent résidents, avec notamment des matchs de Coupe d'Europe pour les femmes, donc le programme était très serré. » Sans oublier la charge de travail qui s'annonce concernant la surface puisqu'il faut remplacer le Taraflex du handball par du parquet.



Le BesAC a déjà pris possession du Palais des Sports Ghani-Yalouz en début de semaine



Ce déménagement ponctuel a au moins le mérite de mettre en lumière les problèmes d'infrastructures à Besançon. Pour le BesAC, il parait illusoire en l'état de cohabiter avec le handball au Palais des Sports mais sa salle des Montboucons est complètement obsolète, un gymnase de lycée inadapté au haut-niveau. La solution passera vraisemblablement par la construction d'une nouvelle salle multisports de taille intermédiaire, une promesse figurant au programme de la maire écologiste Anne Vignot en 2020. Reste à voir si parole sera tenue...