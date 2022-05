Tristan Pothion et Vincent Fandelet prolongent à l'Aurore Vitré

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Eliminé des playoffs de Nationale 1 en huitièmes de finales face à Mulhouse (2-0), l'Aurore Vitré Basket a bien avancé dans son intersaison pour l'année 2022-2023. Après avoir nommé Fabien Calvez (38 ans) en tant que coach principal et après avoir prolongé Romain Grégoire et Louis Prolhac, le club a annoncé deux nouvelles prolongations.

La première est celle de Vincent Fandelet (1,99 m, 29 ans). Arrivé au club l'été dernier, l'ailier prolonge d'une saison, après un exercice réussi (9,9 points à 47,5% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds, 1,2 passe décisive et 0,9 interception pour 10,3 d'évaluation en 25 minutes de jeu). Formé à Dijon (2008-2010 et 2011-2013) et à Orléans (2010-2011), puis passé par Saint-Quentin en Pro B (2013-2014), il a fait le bond en NM1 en 2014-2015 avec Cognac avant de passer 3 ans à La Charité (2015-2018) puis 3 ans à Rueil (2018-2021). Poste 3/4 référencé de NM1, il poursuit donc l'aventure en Ile-et-Vilaine.

L'autre prolongation est celle de Tristan Pothion (2,00 m, 29 ans). Arrivé au club en 2020-2021 en cours de saison, il avait déjà prolongé l'été dernier et reste pour un an de plus. Blessé en cours de saison avec une fracture du 5e métatarse, il n'a disputé que 15 matches pour des moyennes de 5,9 points à 35% de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 24 minutes. Toujours en réeducation, il sera néanmoins prêt pour le début de la saison 2022-2023.