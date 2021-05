Tristan Pothion prolonge à Vitré, Kyle Tresnak première recrue du club breton ?

NM1

Crédit photo : Aurore Vitré Basket NM1

Tristan Pothion (2,00 m, 28 ans) a resigné avec l'Aurore Vitré Basket pour la saison 2021-2022. Il était arrivé en cours de saison mais avait bien réussi à s'acclimater à l'équipe et s'est rendu très précieux au sein de l'effectif. Il valait cette saison 7,7 points à 53,3% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 1,9 passe décisive pour 9,2 d'évaluation en 18 minutes. Il est le cinquième membre de l'Aurore Vitré pour la prochaine saison après les prolongations de Romain Grégoire, Louis Prolhac, Matthieu Robin et Thibault Alexis. Cette saison, l'AVBB était deuxième de la poule A de NM1 avec 17 victoires et 9 défaites (position qui peut évoluer car certaines équipes n'ont pas joué leur dernier match).

Au rayon des recrues, une première piste est activée. Selon Ouest-France, le pivot américain de l'Etoile d'Angers Basket Kyle Tresnak (2,09 m, 29 ans) pourrait bien rejoindre l'AVBB pour la saison prochaine. Non conservé par l'EAB malgré des performances toujours solides (12,9 points et5,3 rebonds de moyenne et 12,3 d’évaluation en 26 minutes), ce pivot solide et doué offensivement a peut-être payé une fin de cycle et/ou ses blessures (seulement 12 matches joués). L'Aurore Vitré Basket pourrait donc bientôt annoncer l'arrivée de ce pivot qui connait bien la division (pour avoir joué au GET Vosges, à Rueil et donc Angers).