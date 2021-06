Trois nouvelles recrues, dont Paul Harris (ex-Nancy) à Avignon

NM1

Crédit photo : Yannick Coppin

Le mercato de l'US Avignon-Pontet (N1) s'est brusquement accéléré ces derniers jours. Le club du Vaucluse a annoncé, ce dimanche 27 juin sur Facebook, les arrivées conjointes du Serbe Dragoslav Papic (2,04 m, 34 ans), de l'ex-Monégasque Roman Tomatis (1,94 m, 21 ans) et de l'Américain Paul Harris (1,93 m, 34 ans). Le jeune Gwenaël Bonomini (1,84 m, 21 ans) a prolongé son bail dans le club de troisième division française. La preuve des desseins ambitieux du nouvel entraîneur, Kenny Grant Jr (39 ans), ancien assistant aux Sharks d'Antibes et ex coach des Espoirs de Monaco.

Alors que Paul Harris avait indiqué il y a deux ans, après un passage infructueux à Le Portel (Jeep Elite), vouloir mettre un terme à sa carrière, l'ancien arrière/ailier de Nancy (2013-2014) et de Gravelines (2014-2015) reprend du service dans l'équipe entraînée par son ancien coéquipier du SLUC, Kenny Grant Jr. Avec l'équipe lorraine, il valait 13,5 points en Pro A. Un renfort de poids selon le tacticien de l'USAP.

''Joueur d'expérience qui apportera à l'équipe la rigueur professionnelle qu'il s'applique à lui même. Il amènera son énergie positive pour tirer l'ensemble de l'équipe vers le haut."

Au poste d'intérieur, l'USAP a choisi de recruter l'ancien joueur de Zlatibor (ABA League), Dragoslav Papic. Un poste 4/5 complet et rugueux, qu tournait à 11 points en 22 minutes de jeu dans ce championnat des Balkans.

''Joueur qui va apporter à l'équipe sa capacité à défier son vis à vis dans les duels près et loin du cercle, mais surtout son expérience lors des rencontres importantes."

Pour contrebalancer cette abondance d'expérience, l'USAP a voulu apporter de la jeunesse, en la personne de Roman Tomatis, ex-joueur des espoirs de Monaco (11,6 points,2,9 rebonds et 1,5 passe décisive en 22 minutes lors de la saison 2019-2020) où il a été coaché par Kenny Grant. L'arrière connaîtra sa première expérience en Nationale 1.

''Jeune joueur avec une vrai volonté de prouver qu'il peut être un joueur de NM1. Il mettra tout en œuvre pour réussir dans son entreprise. ''

Autre jeune joueur à évoluer sous les couleurs d'Avignon la saison prochaine, Gwenaël Bonomini. Arrivé il y a six ans en Provence, ce jeune meneur tentera de grapiller du temps de jeu. Cette saison, il n'a joué que 4 minutes par match.