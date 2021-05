Troisième meilleur rebondeur de D3 espagnole, Victor Serrano débarque à Mulhouse

NM1

Crédit photo : CB Ourense

Mulhouse Basket Agglomération poursuit son recrutement. Après avoir signé Morgan Durand, Lauriane Dolt s'est attaché les services de Victor Serrano (2,11 m, 32 ans) annonce le club sur son Facebook. Professionnel depuis 10 ans, le pivot espagnol a évolué toute sa carrière en Espagne et principalement en LEB Oro, la D2 espagnole. Il a porté les couleurs de Orense, El Prat, Caceres, Palma, Azpeitia et enfin La Corogne. Cette saison, il avait fait le choix de descendre en 3e division sous les couleurs de Cornella et a fait parti des meilleurs joueurs du championnat en terminant à 15,4 points à 52% aux tirs et 9,8 rebonds pour 19,8 d'évaluation en 30 minutes. Serrano était d'ailleurs le 3e meilleur rebondeur de la division. Le Madrilène remplace Daouda Conde.