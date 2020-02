Une autre recrue à La Rochelle : le meneur Thomas Vincent débarque à Rupella

NM1

Crédit photo : Stade Rochelais

Sans club depuis le début de saison 2019/20, le meneur de jeu Thomas Vincent (1,84 m, 22 ans) vient de signer pour le club de La Rochelle. Le fils du coach de Schio (Italie) Pierre Vincent remplace dans l'effectif Pierre Cellerier, forfait jusqu'à la fin de saison.



Après avoir partagé ses années Espoirs à l'ASVEL puis Orléans, deux clubs où son père était le coach de l'effectif professionnel, Thomas Vincent a lancé sa carrière professionnelle au GET Vosges en Nationale 1 masculine (NM1). La saison passée, c'était à Feurs qu'il jouait cette fois, toujours en NM1. Le natif de Poitiers (non loin de La Rochelle) y tournait à 6,6 points à 41,4% de réussite aux tirs dont 37,9% à 3-points, 1,2 rebond et 3 passes décisives en 17 minutes.

La Rochelle est actuellement 11e sur 14 de la poule A de NM1, avec 9 victoires en 23 matchs de saison régulière.