Une nouvelle salle de 4 000 places pour Chartres

NM1

Validé en 2012, ce grand projet pour la ville de Chartres va enfin voir le jour. La ville compte environ 40 000 habitants et a deux clubs de basket évoluant à haut niveau. L'équipe feminine d'abord qui joue en LF2 et l'équipe masculine évolue en Nationale 1. De nombreuses fois le projet a été reporté mais le projet est enfin et il sera livré en 2023. Selon Le Moniteur, le complexe fera 14 000m² et la jauge pour le basket s'élèvera à 4 037 spectateurs. Le projet coûtera en tout 55 millions d'euros hors-taxes.