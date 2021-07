Une saison de plus à Golbey-Epinal pour Loïc Gigant

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si le GET Vosges a changé d'identité, redevenant l'Ambition Sportive Golbey-Epinal, sa figure emblématique restera la même. L'éternel Loïc Gigant (1,97 m, 31 ans fin août) sera encore là à la rentrée. Le capitaine et homme de confiance du coach Laurent Mathis valait encore 9,7 points à 48% de réussite aux tirs (dont 35% à 3-points), 4,7 rebonds et 2,1 passes décisives pour 13,2 d'évaluation en 2020-2021 en Nationale 1.