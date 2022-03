Une saison exceptionnelle pour le Pôle France : "Apprendre aux garçons à se mettre dans le contexte de la victoire"

NM1

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec 7 victoires sur le terrain (une d'entre elle a été ensuite perdue sur tapis vert) en 26 rencontres, le Pôle France a connu une première phase exceptionnelle en cette saison 2021-2022. Coach principal depuis la nomination de Jean-Aimé Toupane à la tête de l'équipe de France féminine en octobre dernier, Lamine Kebe a réussi une belle première phase avec ses jeunes joueurs. Il dresse le bilan de cette première phase sur le site Internet de la FFBB :

"C’est un bilan très positif. D’un point de vue comptable, on a réussi à gagner 7 matches. C’est assez rare pour être souligné, on a vraiment fait de beaux débuts. Au-delà de ce bilan, on n'a jamais pris de gros éclats hormis sur quelques matches à l’extérieur ; on a été régulièrement à portée d’aller chercher d’autres succès. On a été très compétitifs sur l’ensemble de cette première phase, on n’a pas cessé de progresser depuis le mois de septembre. On est espère poursuivre dans cette dynamique".

Cette saison 2021-2022 marque le deuxième plus gros total de victoires depuis la saison record en 2006-2007 (13 victoires), à l'époque de la génération 1989. L'état d'esprit du groupe de Lamine Kebe y est pour beaucoup :

"Les garçons abordent tous les matches pour essayer de les gagner. Le fait d’en remporter un, puis deux, puis trois… cela te fait prendre conscience que tu peux le faire. On se met donc dans les conditions de la victoire à chaque fois, et donc psychologiquement, c’est différent pour les joueurs. Les années précédentes, on avait déjà cette volonté de gagner les matches, mais force est de constater qu’on était plus en difficulté. Cette saison, on a senti qu’on était en capacité d’aller chercher plusieurs victoires. Il y a eu une autre approche mentale, ça a endurci l’équipe".

Le fait de faire gagner une équipe jeune entre également dans le processus de formation. Par le passé, le peu de victoires engrangés par le Pôle France en Nationale 1 était souvent montré du doigt :

"C’est en effet un élément différent de nos adversaires, même si les coachs de NM1 veulent aussi faire progresser leurs joueurs individuellement. Nous on est avec des jeunes joueurs, qui sont en train de se construire et qui ont des perspectives importantes pour le futur. On aborde les matches pour les gagner, mais aussi leur permettre de se développer. La différence réelle est qu’on doit aussi apprendre à ces garçons à se mettre dans le contexte de la victoire, réfuter la défaite, car très vite ils arriveront dans le monde professionnel et c’est ce qu’on leur demandera. C’est aussi un élément de notre formation".

Le Pôle France reprend sa saison ce vendredi 11 mars avec un premier match de la deuxième phase à Challans. Si le programme fédéral ne descendra pas en Nationale 2 en cas de classement parmi les quatre derniers, le coach Lamine Kebe fixe le maintien sportif comme l'un des objectifs alors que son groupe arrive dans cette phase avec 4 victoires et 2 défaites. De quoi hausser son niveau d'exigence, et ainsi préparer le Next Generation Tournament, "un événement important pour les joueurs et pour le Pôle France" rappelle celui qui est également le coach de l'équipe de France U18 masculine.