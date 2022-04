Une victoire de plus pour le Pôle France en NM1, contre Challans

NM1

Crédit photo : Christophe Canet

Virtuellement, le Pôle France est en train de réaliser son objectif, à savoir se maintenir sportivement en Nationale 1 masculine (NM1). Les joueurs de Lamine Kebe sont en effet non relégables car troisièmes sur huit du groupe C avec 6 victoires et 5 défaites après leur succès face à Challans (71-66) ce vendredi soir. Portés par Rayan Rupert (21 points à 9/18 aux tirs et 7 rebonds en 34 minutes), les récents vainqueurs du Next Generation Tournament de Varèse ont pris le dessus dans le premier quart-temps pour filer vers la victoire chez le VCB.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Pour la lutte pour le maintien - qui ne concerne pas le Pôle France, maintenu d'office -, Challans, Avignon Le Pontet et Dax-Gamarde sont dans un mouchoir de poche. Si Dax-Gamarde a fait la mauvaise opération du soir en s'inclinant à Epinal (90-76), Avignon Le Pontet a signé une bonne opération en battant la lanterne rouge bordelaise.