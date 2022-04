Vainqueur contre LyonSO, Angers n'est plus qu'à une victoire de la montée

NM1

Angers n'est plus qu'à une victoire du titre en Nationale 1 masculine et de la montée qui va avec. Mardi soir, l'équipe de Sylvain Delorme a poursuivi son sans faute dans le groupe A en s'imposant contre LyonSO. Poitiers reste deuxième après son succès face à Mulhouse. Autrement, Rueil a stoppé Le Havre et La Rochelle poursuit sa belle remontée avec une victoire contre Caen.

Dans le groupe B, Cergy-Pontoise (10 victoires et 5 défaites) revient à hauteur de Vitré. L'Aurore a perdu son deuxième match de suite, à domicile face à Boulogne-sur-Mer qui est mathématiquement qualifié pour les playoffs au même titre que Toulouse (9 victoires contre 5, à 4 journées de la fin).

Les résultats du mardi 5 avril 2022 en NM1 :

Groupe A

Rueil vs Le Havre : 68-61

vs Le Havre : 68-61 La Rochelle vs Caen : 72-58

vs Caen : 72-58 Angers vs LyonSO : 76-60

vs LyonSO : 76-60 Poitiers vs Mulhouse : 97-79

vs Mulhouse : 97-79 Lorient vs Chartres : 92-72

Groupe B