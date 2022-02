Valentin Bigote pourrait quitter Bilbao pour s'engager au Havre

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo F Ruso

Il avait hésité l'an passé mais avait finalement choisi d'aller vivre sa première expérience à l'étranger, à Bilbao. Valentin Bigote (1,96 m, 30 ans) pourrait finalement revenir sur sa décision et s'engager pour une longue durée au STB Le Havre, avant même la fin de saison selon nos informations.

Le Havre dans la lutte pour la montée en Pro B

Alors que Bilbao est classé en milieu de tableau de la Liga Endesa, avec 10 victoires en 19 rencontres, et que l'ancien Manceau y joue un rôle important (12,1 points à 38,3% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 1,3 passe décisive pour 7,4 d'évaluation de moyenne), le club basque fait de nouveau face à des problèmes financiers. L'offre alléchante financièrement du STB Le Havre, club dirigé par son ami et conseiller en gestion de patrimoine, Rudy Sevi, pourrait ainsi le convaincre. Le Havre, deuxième de la poule de Nationale 1 masculine, vise la montée en Pro B. Après des moments difficiles cette saison, la dynamique à la fin de la première phase est positive avec cinq victoires de suite, dont deux dernières face à des concurrents directs, Chartres et Mulhouse.

A ce jour rien est fait. Mais s'il semble sportivement difficile de croire qu'un joueur dans la force de l'âge passe du meilleur championnat européen, la Liga Endesa, à la troisième division française, le projet à long terme du STB et son cadre, jugé plus humain, éveille plus que la curioristé du natif de Grande-Synthe.