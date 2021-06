Valentin Mukuna retrouve Chartres, Paul Bouloukouet le rejoint

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

L'arrière Paul Bouloukouet et le pivot Valentin Mukuna se sont engagés avec le C'Chartres Basket Masculin la saison prochaine en Nationale masculine 1. Le club, après avoir réalisé une formidable saison 2019-2020 coupée par la COVID-19, n'a pas réussi à enchaîner en 2020-2021, accrochant toutefois la troisième place de la poule B avec un bilan de 17 victoires et 9 défaites.

Valentin Mukuna (2,04 m, 28 ans) va évoluer sous les couleurs du C'Chartres Basket pour les deux prochaines saisons. Le pivot français retrouve le club après y avoir passé la saison 2014-2015, déjà en NM1. Mukuna est la première recrue du CCBM. Il arrive en provenance de La Rochelle, troisième de poule A cette saison avec 17 victoires et 9 défaites. Le pivot valait dans la division 7,6 points à 53,6% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 0,8 passe pour une évaluation de 8,6 en 18 minutes de jeu. Mukuna était passé par les Espoirs d'Orléans avec notamment 2 matches en Pro A, puis Chartres une première fois avant d'enchainer avec Saint-Vallier, Charleville-Mézières, Andrézieux, Besançon, Orchies et enfin La Rochelle. Joueur référencé de NM1, il apportera son expérience et son gabarit au sein de la raquette du CCBM pour pouvoir jouer la montée en Pro B dès la saison prochaine.

Paul Bouloukouet (1,94 m, 27 ans) jouera aussi sous les couleurs de C'Chartres Basket Masculin la saison prochaine. L'arrière vient de s'engager avec le club de l'Eure-et-Loir après une belle saison avec le GET Vosges. L'ancien joueur de Rouen, Fécamp, Andrézieux et La Charité tournait à 16,4 points avec 49,5% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds, 3,6 passes décisives et 1,2 interception pour une évaluation de 15,2 en 28 minutes. Avec le neuvième de NM1 poule B, ce diplômé d'un master Management des PME et Entrepreunariat a fait quelques cartons, notamment contre Kaysersberg et Besançon avec 34 et 26 points.