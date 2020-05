Vanves prolonge 7 joueurs et espère signer Tidjan Keita

NM1

Crédit photo : Stade de Vanves

Il y a un an, le Stade de Vanves montait en Nationale 1 à l'issue d'une très belle saison, ponctuée par un Final Four mémorable avec seulement cinq joueurs professionnels.

La bonne ambiance du groupe est restée et plusieurs éléments de ce bel exercice avaient été prolongés pour la saison de NM1. Et même plus, la saison prochaine, le club va conserver 7 joueurs sur 10. Corentin Sauzeau (poste 1), Thomas Breggion (poste 2/1), Marc-Antoine Bourgault (poste 2), Anis Gabsi (poste 3/4), Raphaël Desroses (poste 4/3), Sébastien Vertus (poste 5/4) et Miguel Buval (poste 5) feront donc encore trembler les murs de la salle André Roche la saison prochaine.

Du côté des départs, Raphaël Wilson (poste 3/4), Tanguy Touzé (poste 1) et Boubakar Diawara (poste 4/5) sont les trois joueurs qui ne feront partis de l'équipe francilienne. Si aucune information n'a fuité quant à la future destination de Wilson ni de Touzé, Diawara lui descend d'un étage et défendra les couleurs de Gennevilliers en Nationale 2. Il rejoint une équipe ambitieuse de ce championnat avec notamment l'arrivée récente de Noé Schott en provenance de Rueil. Formé du côté d'Antibes, Tanguy Touzé sort d'une saison prometteuse avec Vanves après une année en Prep School aux Etats-Unis.

Trois arrivées sont donc à prévoir sur les bords de Seine. Si la piste Christopher Dauby de Poitiers a été brivèement envisagée, le club se serait finalement tourné vers d'autres joueurs. Tidjan Keita (poste 4) pourrait rejoindre l'équipe la saison prochaine. Ancien joueur de G-League, il avait connu une expérience compliquée au GET Vosges avant d'aller jouer en Pro B allemande, l'équivalent de la NM1. Le président du club Fabrice Bouchet a d'ailleurs souhaité s'exprimer à propos de la suite des événements.

"On était conscient que le maintien aurait été difficile à obtenir sans l'arrêt du championnat. Vu la situation, et parce qu'on a tous ce goût d'inachevé en bouche, on gardera le même projet pour cette saison avec aucun joueur étranger. Il y a assez de bons joueurs français sur le marché. Même si on restera sans doute l'un des plus petits budgets de la division, on a coeur de montrer qu'on méritait mieux la saison dernière. On veut rester en NM1 et continuer de faire jouer des jeunes autour des supers mecs qui constituent notre groupe depuis longtemps"

Le club espère boucler le dossier Keita mais aussi trouver deux autres joueurs pour compléter son effectif : un jeune joueur et un combo-guard d'expérience.