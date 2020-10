Victor Wembanyama va faire ses débuts avec le Pôle France ce mardi

NM1

Crédit photo : Olivier Fusy

Grâce à une licence ASP, Victor Wembanyama (2,19 m, 16 ans) peut porter les couleurs du Pôle France en plus de l'équipe Espoirs de Nanterre 92. Et comme il est bloqué à deux matchs joués avec la formation des Hauts-de-Seine, à cause de la COVID-19, le prospect a besoin de s'exprimer sur un terrain. C'est ainsi qu'il va prendre part ce mardi soir à la rencontre du Pôle France chez le STB Le Havre. "Que les Havrais en profitent, car il n'est pas dit qu'on le reverra un jour aux Docks Océane", prévient le coach de l'équipe locale, Hervé Coudray, dans Paris-Normandie.

Reste à savoir si l'équipe de Jean-Aimé Toupane, qui a perdu de 16 puis 19 points contre Andrézieux et le GET Vosges, sera en mesure de gêner Saint-Thomas, l'un des favoris de la Nationale 1 masculine. Entre-deux à 20h.