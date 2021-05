Vincent Lavandier et Avignon, c'est déjà fini

Saison cauchemardesque pour les joueurs d'Avignon-Le Pontet en NM1. En plus d'un bilan pas très glorieux (6 victoires pour 20 défaites) et une treizième place dans la poule B, devant le Pôle France, l'ambiance en interne n'était pas au beau fixe. A tel point que l'entraîneur Vincent Lavandier, pourtant arrivé à l'intersaison 2020, ne sera pas reconduit sur le banc avignonnais rapporte Le Dauphiné Libéré :

Néanmoins, le duo de président de l'USAP, Patrick Chêne - Jean-Yves Capot, reste serein quant à la saison prochaine :

"Nous avons des pistes et des contacts, mais pour l’instant, rien n’est finalisé. Nous avons rencontré certains joueurs pour connaître leur position et de notre côté, nous souhaitons en conserver au moins trois en plus de Geoffrey Bourcier. Nos deux étrangers ont regagné leur pays, (Greg) Pryor aux États-Unis et (Tautvydas) Lydeka en Lituanie."