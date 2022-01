Vitré : Saison terminée pour Matthieu Robin, Rida El Amrani arrive

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

L'Aurore Vitré connait une hécatombre de blessures cette saison. Après Romain Grégoire (2,01 m, 30 ans) et son genou, c'est Matthieu Robin (1,89 m, 30 ans) qui va manquer le reste de l'exercice 2021-22 à la suite d'une blessure au tendon d'Achille. Ce sont deux pertes majeures pour Vitré, car Matthieu Robin tournait à 7,9 points, 5,9 rebonds et 5 passes décisives par match, tandis que Romain Grégoire compilait 9 points, 5,3 rebonds et quasiment un contre par rencontre.

Gary Berchel prolongé toute la saison

Pour pallier ces absences de longue durée, les Vitréens ont engagé Rida El Amrani (1,85 m, 35 ans) pour la fin de saison. Sans club depuis la fin de saison passée avec Angers, le Vichyssois qui connaît parfaitement la division a déjà joué une rencontre avec l'Aurore, une défaite 69-67 après prolongations contre La Rochelle. Initialement engagé pour deux mois, Gary Berchel (6,5 points et 3,8 rebonds de moyenne en 4 matchs avec l'Aurore) a aussi été prolongé jusqu'à la fin de la saison.

Au classement de la poule A de Nationale 1, Vitré est sixième, à égalité avec La Rochelle et Cergy-Pontoise (10 victoires et 10 défaites). Les hommes de Julien Cortey affrontent Rennes, treizièmes du classement, ce samedi 29 janvier, à domicile.