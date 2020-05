Vitré conserve Duane Morgan et Guy-Marc Michel, Thibault Alexis arrive

NM1

Crédit photo : Aurore Vitré

Après la prolongation confirmée de Robert Turner, l'Aurore Vitré vient d'annoncer que Guy-Marc Michel et Duane Morgan seront aussi de l'aventure la saison prochaine. Ils rejoignent un effectif déjà composé de Robert Turner III, Romain Grégoire et Louis Prolhac, mais aussi Matthieu Robin et Marc Gosselin dont les arrivées viennent d'être officialisées.

Guy-Marc Michel (2,16 m, 31 ans), passé par le centre de formation de Nancy, affichait des statistiques de 7,7 points à 57% de réussite aux tirs, 6,2 rebonds et 0,6 contre par match, le tout en 23 minutes de jeu. De son côté, le poste 4/3 Duane Morgan (1,98 m, 26 ans) qui est arrivé en cours de saison n'a joué que 16 matchs. Mais il s'est vite montré précieux à l'effectif de Julien Cortey notamment en volant en moyenne 1,4 ballons par match. Il ajoute à cela 9,1 points, 5,7 rebonds et 1,3 passes décisives.

Après les départs de cinq joueurs (Etienne Plateau, Julien Delmas, Guillaume Merie, Jean Veillet et Alexandre Moisy), dont certains sont des historiques, Vitré conserrme néanmoins cinq éléments (Turner, Michel, Morgan, Grégoire et Prolhac).

Deux autres arrivées bientôt officialisées

À noter aussi que Gautier Ségard ne sera plus l'assistant-coach de Julien Cortey la saison prochaine. Selon nos informations, c'est Timothée Michel qui sera au côté de Julien Cortey la saison prochaine sur le banc, lui qui arrive du club de Feurs où était auparavant Julien Cortey.

Au rayon recrue enfin, l'ailier Thibault Alexis (1,94 m, 24 ans) va poser ses valises à Vitré après une année à Beaujolais en Nationale 2. Passé par Horsarrieu (NM2) et l'équipe réserve de Poitiers, ce joueur physique inscrivait en moyenne 8,3 points par match du côté du Rhône, dans une équipe très compétitive de la poule A (en tête au moment de l'arrêt de la saison).

L'effectif prévisionnel de Vitré en 2020/21 :