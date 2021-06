Vitré fait venir Derric Jean et Olivier Obiejesi

NM1

Crédit photo : jayjay the god

Derric Jean (1,87 m, 23 ans) rejoint l'Aurore Vitré en Nationale masculine 1. Le jeune Américain a évolué durant 5 saisons avec l'université de Louisiana Tech pour ensuite débarquer la saison dernière en Bulgarie, au Beroe Stara Zagora. Il est la deuxième recrue étrangère du club après l'arrivée de Kyle Tresnak. La saison dernière, Jean valait 9,5 points à 36% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds, 2,2 passes décisives et 1 interception pour une évaluation de 7,4 en 24 minutes. Il rejoint Vitré qui vient de terminer sa saison à la quatrième place de la poule A de NM1 avec un bilan de 17 victoires et 9 défaites. Il remplace son compatriote Robert Turner III qui a marqué l'histoire du club breton.

Vitré a aussi engagé le jeune Olivier Obiejesi (1,96 m, 20 ans) en provenance d'Evreux. Cette saison, il était pensionnaire du centre de formation de l'Amicale de la Madeleine mais est rentré à une reprise en Pro B, lors de la première journée contre Vichy-Clermont (2 points et 1 rebond en 5 minutes de jeu). L'arrière-ailier rejoint Vitré pour continuer son développement et son apprentissage au plus haut niveau.