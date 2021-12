Waverly Austin quitte le Caen BC

NM1

Caen a beau être en tête de la poule B de Nationale 1 masculine à la trêve hivernale, le club a décidé de se séparer de son deuxième pivot, l'Américain Waverly Austin (2,11 m, 30 ans). Ce dernier, après un bon début de saison, n'a cessé de devenir de plus en plus discret, au contraire du pivot titulaire Moïse Drame. L'ancien joueur de Nantes (Pro B) a toutefois tourné à 8,7 points à 51% de réussite aux tirs et 5,7 rebonds en 19 minutes.

L'entraîneur Fabrice Courcier explique ce choix dans Ouest-France :

"Il faut prendre du recul par rapport à là où on est. On n’a perdu que trois matches et il n’y a pas une totale responsabilité sur ce joueur. Il a été brillant lors de certains matches mais dans cette projection de phase 2 et dans le potentiel athlétique que l’on pourra rencontrer, on avait une faiblesse."

Waverly Austin va tenter de rebondir en deuxième division allemande, où il a trouvé un contrat. Caen de son côté s'active pour lui trouver un successeur même si le CBC ne rejoue pas avant le 11 janvier.