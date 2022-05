Week-end doré pour le Stade Rochelais : au buzzer, Gaëtan Clerc envoie La Rochelle en finale !

NM1

Crédit photo : Gérard Héloise

Alors que les festivités consécutives au premier sacre européen du Stade Rochelais, conquis samedi après-midi à Marseille (24-21 contre Leinster), se poursuivaient sur le Vieux-Port, la section basket du club charentais a fait de son mieux pour être digne de ses collègues rugbymen. Et si une finale de Nationale 1 ne sera jamais aussi prestigieuse qu'un titre continental, quel après-midi ce fut à Gaston-Neveur !

Longtemps sûr de sa force (63-42, 30e minute), notamment dirigé de main de maître par Antoine Dudit (18 points à 7/10 et 3 passes décisives en 22 minutes), le Stade Rochelais s'est pourtant complètement délité en fin de match face à la pression caennaise. Peut-être enfin libéré par un tel écart, le CBC s'est mis à jouer sans peur, porté par Gide Noel (16 points à 5/10 et 4 rebonds), tandis que Tom Wiscart-Goetz, pas toujours à son avantage cette saison, a signé un passage remarqué en sortie de banc (6 points en 9 minutes, +16 pour Caen sur cette période).

Revenus à 72-72, alors qu'ils pointaient encore à -7 à deux minutes de la fin, les hommes de Fabrice Courcier ont finalement été crucifiés au buzzer par un ancien de la maison. Caennais entre 2018 et 2020, au moment où le CBC a été relégué en Nationale 1, Gaëtan Clerc a eu moins de 10 secondes pour remonter le terrain et trouver la cible à mi-distance au buzzer, avec l'aide de la planche. Un tir qui prolonge l'euphorie de la cité rochelaise et qui rapproche surtout l'équipe de François Sence de son objectif avoué : la montée en Pro B. La Rochelle connaîtra dans les minutes à venir son adversaire en finale des playoffs : ce sera soit Lorient, soit Mulhouse.